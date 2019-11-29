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Мошенники начали раскручивать россиян на деньги «игрой в наперстки»

Профессионалы воровского дела пользуются невнимательностью окружающих.

Мошенники начали раскручивать россиян на деньги «игрой в наперстки»
Мужчина в костюме у банкомата. Фото: КП/Маковеева Светлана

Мошенники стали практиковать новый «старый» способ обмана россиян на деньги. Как стало известно журналистам, профессионалы воровского дела активно используют психологические уловки, чтобы получить желаемое. Так, вариаций происходящего может быть несколько, но общий шаблон схож. Мошенник встает в очередь к банкомату. Когда приходит время снимать деньги, нарушитель вставляет карточку в аппарат, а затем уходит, якобы забывая ее внутри. Чтобы воспользоваться банкоматом, вам нужно вынуть чужую карту, что и делает следующий в очереди.

Через несколько минут мошенник возвращается, ему передают забытую карточку. А затем обманщик выясняет, что с его счета якобы украли несколько тысяч рублей. Подельник из очереди подтверждает виновность человека, который по доброй воле вернул платежное средство. Дальше на шокированного человека оказывается давление – его запугивают вызовом полиции и уверяют, что доказать причастность будет легко, ведь на карточке остались отпечатки пальцев.

Адвокат Евгений Черноусов в беседе с «Известиями» заявил, что на самом деле, схема схожа с игрой в наперстки – и там, и здесь есть «актер» и свидетель. Для того, чтобы махинация удалась, мошенники выбирают максимально немноголюдное место – в таком случае, вероятность достичь успеха выше. Не подойдут они к людям, которые стоят у банкомата парой – свидетели им не нужны.

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Тэги:

банковская карточкаденьгимошенничествообманРоссия
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Мошенники начали раскручивать россиян на деньги «игрой в наперстки»
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