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«Гоголь-моголь» я не хочу»: Валерия объяснила, почему не рожает от Пригожина

Как заметила певица, она выступает за естественный процесс, а не за ЭКО.

«Гоголь-моголь» я не хочу»: Валерия объяснила, почему не рожает от Пригожина
Валерия не планирует рожать от Пригожина/http://globallookpress.com/

Певица Валерия объяснила, почему они со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным не заводят детей. «Давайте смотреть правде в глаза. «Гоголь-моголь» я не хочу. Быть молодой мамой – это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс», — заметила она.

Валерия с мужем. Фото
Валерия пока не планирует рожать от Пригожина/http://globallookpress.com/

Валерия в курсе, что сегодня среди звезд шоу-бизнеса в моде суррогатное материнство, а также процедура ЭКО. Сама она не планирует присоединяться к новомодным веяниям. Супруг с ней в этом вопросе полностью согласен.

В то же время певица не осуждает тех, кто решился на данную процедуру. Особенно она поддерживает тех, у кого в семье нет детей. Но это точно не их ситуация с Пригожиным. Как известно, у звезд на двоих шестеро детей. Их воспитанием они сейчас и занимаются, сообщает «Собеседник».

Напомним, что не так давно разразился громкий скандал. Певица Юлия Михальчик дала интервью, в котором встала на защиту продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа Валерии. Именно от него звезда родила троих своих детей. В ответ Иосиф Пригожин рассказал, что Шульгин всегда был домашним тираном. Сейчас с ним отказываются общаться даже собственные дети. Кроме того, после развода Шульгин никогда не платил алиментов Валерии на содержание детей.

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Тэги:

Александр ШульгинВалерияИосиф ПригожинНовости googleЭКОюлия Михальчик
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«Гоголь-моголь» я не хочу»: Валерия объяснила, почему не рожает от Пригожина
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