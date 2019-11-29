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Сестрёнка Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку

Анжелика в семье футболиста родилась 23 ноября.

Сестрёнка Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку
Сестра Веры Алдониной вышла на прогулку/http://globallookpress.com/

Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братиком. Нынешняя супруга футболиста Ольга разместила в сторис Instagram две фотографии, которые были сделаны с разницей в три года. На одном снимке 2016 года Вера Алдонина гуляет со своим крохотным братиком Артемом, который находится в коляске. А на другом кадре с Анжеликой гуляет уже сам подросший Артем.

Вера Алдонина с родными. Фото
Сестренка Веры Алдониной вышла на прогулку/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Отметим, что после расставания с Юлией Началовой Евгений Алдонин женился как раз на Ольге. Не так давно жена подарила ему дочку. Известно, что Вера много времени проводит со своей мачехой. Они очень дружны.

Живет двенадцатилетняя девочка у своих бабушки и дедушки, родителей Юлии Началовой. Дело в том, что ее школа находится рядом с их домом. Нынешним летом девочка много времени проводила с новой семьей своего отца. Она ездила с ними на отдых в Турцию.

Певица Юлия Началова умерла в марте нынешнего года от остановки сердца на фоне быстро развивающегося абсцесса. Певица слишком поздно обратилась за помощью. Врачи уже ничем не смогли помочь исполнительнице.

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Сестрёнка Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку
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