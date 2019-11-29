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Застрявший в унитазе самолета сын Сафронова не пойдет в суд

Об этом рассказал его адвокат Сергей Жорин.

Застрявший в унитазе самолета сын Сафронова не пойдет в суд
Сын Никаса Сафронова. ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LUKASAFRONOVOFFICIAL/

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы сына художника Никаса Сафронова Луки, рассказал журналистам о том, что Лука не пойдет в суд, чтобы каким-то образом наказать пассажира, который снял на видео инцидент, произошедший в туалете самолета.

По словам Жорина, Сафронову-младшему не удастся отсудить адекватную сумму, пишет Nation News. Юрист подчеркивает, что он знаком с Лукой лично уже довольно давно и потому не думает, что он намерен искать того, кто выложил фото. Все потому, что человек он добрый.

Что же касается возможного суда, то выигранные суммы будут невелики: примерно 50 тысяч за нарушение права на изображении и столько же – за вмешательство в частную жизнь.

Напомним, как сообщал портал Teleprogramma.pro, звездный врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что лишний вес может убить 29-летнего пианиста.

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Тэги:

заявление в судЛишний весНикас СафроновСергей Жоринхудожник
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Застрявший в унитазе самолета сын Сафронова не пойдет в суд
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