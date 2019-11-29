«А сам когда?»: у Рустама Солнцева родилась племянница

Приятными новостями всегда приятно делиться, тем более, когда речь идет о появлении на свет новой жизни. Об этом, например, на своей странице в социальной сети Instagram рассказал шоумен Рустам Солнцев.

«У меня новенькая племянница, вот ток родилась.. Полечка Калганова звать. Щечки уже норм наела, невеста», — подписал снимок малышки Рустам.

Наравне с многочисленными поздравлениями в комментариях, подписчики замечают, что девочка очень похожа на дядю. А некоторые интересуются: «А сам когда?».

«Такая хорошенькая!!! Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни!!!» — восхищается одна из подписчиц.

Напомним, не так давно шоумен поделился снимком свое мамы. Поклонники высказали немало комплиментов 65-летней женщине, которая, как справедливо заметили многие, выглядит гораздо моложе.