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Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта

Сольное выступление состоится 9 декабря.

Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
НИКОЛАЙ НОСКОВ (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

После того, как два года назад певец Николай Носков пережил инсульт, его жизнь разделилась на до и после. Нужно было в первую очередь бороться за жизнь, нормальное существование, ни о каких выступлениях и речи тогда не шло. Но уже несколько месяцев назад продюсер Виктор Дробыш поделился радостной новостью – бывший участник «Парка Горького» идет на поправку и уже репетирует свое выступление. Как стало известно недавно, сольный концерт будет называть весьма символично – «Живой».

При этом продюсер в программе «Однажды» отметил, что пока, ожидаемо, главной сложностью состояние здоровья артиста. Кроме того, Николаю Носкову нужно было завестись и поверить в свои силы. Но неожиданно всплыли и малоприятные, разочаровывающие моменты.

«Потому что есть люди, которые просто обязаны находиться рядом с артистом на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет», — сказал продюсер.

Напомним, свой сольный концерт 63-летнего артиста состоится 9 декабря в «Крокус Сити Холле». Зрители смогут услышать и любимые хиты, и новые композиции.

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Виктор ДробышинсультНиколай Носковсольный концерт
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Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
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