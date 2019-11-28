Ани Лорак довела Татьяну Навку до слез

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, как известно, продолжает работать над постановкой своего ледового шоу «Спящая красавица». В настоящее время, когда большая часть уже сделана, остались – детали. Например, записать аккомпанемент для выступлений.

Один из этих моментов фигуристка показала в своей новой публикации в Instagram. Это снимок Татьяны Навки и Ани Лорак, а также видео записи певицы в студии. По словам бывшей спортсменки, выступать в шоу под вокал Ани для нее стало уже доброй традицией. И новое шоу исключением не стало. При этом пение артистки настолько впечатлило Навку, что та расплакалась.

«Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен ее голос!!! Так душевно, глубоко и красиво звучит! Уже совсем скоро вы сможете убедиться в этом лично», – написала Татьяна в комментарии.

Как всегда, благоприятных комментариев под постом было достаточно, но нашлись и критики. Они отметили, что у Ильи Авербуха, который ставит свое ледовое шоу, звук будет живой.

Напомним, несколько дней назад Ани Лорак стала одной из триумфаторов премии «Золотой граммофон». Ей, наравне с Валерием Меладзе, Николаем Басковым и Верой Брежневой, досталось сразу две статуэтки.