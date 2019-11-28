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Ани Лорак довела Татьяну Навку до слез

Звезды работают над новым ледовым шоу фигуристки.

Ани Лорак довела Татьяну Навку до слез
АНИ ЛОРАК. ФОТО ДМИТРИЯ ФРОЛОВА. КП.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, как известно, продолжает работать над постановкой своего ледового шоу «Спящая красавица». В настоящее время, когда большая часть уже сделана, остались – детали. Например, записать аккомпанемент для выступлений.

Один из этих моментов фигуристка показала в своей новой публикации в Instagram. Это снимок Татьяны Навки и Ани Лорак, а также видео записи певицы в студии. По словам бывшей спортсменки, выступать в шоу под вокал Ани для нее стало уже доброй традицией. И новое шоу исключением не стало. При этом пение артистки настолько впечатлило Навку, что та расплакалась.

«Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен ее голос!!! Так душевно, глубоко и красиво звучит! Уже совсем скоро вы сможете убедиться в этом лично», – написала Татьяна в комментарии.

Как всегда, благоприятных комментариев под постом было достаточно, но нашлись и критики. Они отметили, что у Ильи Авербуха, который ставит свое ледовое шоу, звук будет живой.

Напомним, несколько дней назад Ани Лорак стала одной из триумфаторов премии «Золотой граммофон». Ей, наравне с Валерием Меладзе, Николаем Басковым и Верой Брежневой, досталось сразу две статуэтки.

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Ани Лорак довела Татьяну Навку до слез
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