Без хвоста: Ариана Гранде показала свои естественные волосы

Уже несколько лет певица не изменяет одной прическе.

Актриса и певица Ариана Гранде, которая когда-то прославилась участием в подростковом сериале телеканала Disney в «Сэм и Кэт», в течение нескольких последних лет выбирает лишь одну прическу — высокий «конский» хвост.

Однако недавно 26-летняя артистка выложила в Instagram фото и видео без своего знаменитого хвоста. На некоторых фото она предстала с прямыми распущенными волосами, однако самые преданные поклонники Гранде знают, что свои волосы у нее короткие и волнистые.

Еще в 2014 году Ариана рассказывала, что ее волосы сильно пострадали во время съемок в молодом возрасте, поэтому теперь она носит накладной шиньон или даже парик.

«Мне приходилось осветлять волосы и красить их в рыжий каждую неделю в течение первых четырех лет съемок в ситкоме «Сэм и Кэт». Как вы понимаете, это полностью их уничтожило. Теперь я ношу парик», — рассказывала девушка на своей странице в Facebook.

Гранде призналась, что вернула волосам их естественный оттенок и теперь собирает их в хвост, добавляя к нему искусственный шиньон. Так как свои волосы из-за повреждений выглядят «ужасно».

Теперь же, судя по тому, что в соцсетях артистки стали появляться фото с распущенными волосами, можно сделать вывод, что Ариане удалось восстановить их.