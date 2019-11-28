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Голландский дизайн: представлен логотип Евровидения-2020

Эмблема представляет собой круг, состоящий из флагов 41 стран-участниц в порядке их первого участия в конкурсе.

Голландский дизайн: представлен логотип Евровидения-2020
Официальный логотип Евровидения-2020. Фото: eurovision.tv

В четверг, 28 ноября, стал известен официальный логотип международного музыкального конкурса «Евровидение» следующего, 2020-го, года. Эмблему представил организатор песенного соревнования — Европейский вещательный союз.

Напомним, что в Евровидении-2019 победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, поэтому 65-й конкурс пройдет в этой стране. Участников будет принимать Роттердам с 12 по 16 мая.

Логотип Евровидения-2020 представляет собой круг, сложенный из флагов 41 стран-участниц в порядке их присоединения к конкурсу. Исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер заявил, что эмблема конкурса соответствует принципам голландского дизайна, отличающегося минимализмом.

«У него (логотипа) есть своя история, он красочный, торжественный. Так совпало, что первыми на конкурсе в 1956 году выступали представители Нидерландов, поэтому в самом начале идут цвета голландского флага», — отметил Баккер, заявление которого опубликовано на официальном сайте конкурса.

Добавим, что в 2020 году официальный слоган конкурса представляет собой фразу «Откройся» (Open Up).

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«Евровидение - 2020»дизайнЕвровидениеКонкурс "Евровидение"
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Голландский дизайн: представлен логотип Евровидения-2020
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