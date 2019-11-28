Зендая стала «Женщиной года» по версии австралийского GQ

Австралийский журнал GQ провел церемонию награждения своей премии «Женщина года». Главной награды была удостоена 23-летняя певица и актриса из США Зендая.

«Начав свою карьеру в подростковом возрасте, она превратилась в одну из самых крупных звезд своего поколения, талантливую певицу, танцовщицу и актрису, и самое главное, что 23 года — это только начало»,— сказала главный редактор Vogue Australia Эдвина МакКан, которая награждала победительницу.

Сама же певица пришла в шок от того, что стала «Женщиной года» уже в 23 года, расценив это как «безумие».

«Это очень круто, поэтому, ребята, спасибо вам большое», — поблагодарила собравшихся исполнительница, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее Зендая уже была включена в список самых богатых молодых звезд по версии журнала Forbes.

Актриса прославилась своими работами в сериале «Эйфория» и фильмах «Человек-паук: Возвращение домой», «Величайший шоумен» и «Танцевальная лихорадка». Кроме того, в 2013 году она стала певицей, выпустив свой первый альбом Zendaya.