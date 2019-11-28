Обманул 20 девушек: участника шоу «Танцы» разыскивают за мошенничество

Эльсевар Мурадов воспользовался тем, что стал узнаваем после участия в телешоу. Он активно вел мастер-классы для всех желающих, а потом решил получить легкие деньги.

Шоу «Танцы» на ТНТ стало очень популярным. Сейчас зрители следят уже за шестым сезоном проекта. Некоторые танцоры выросли, наблюдая за участниками этого телешоу, а другие уже не раз приходили и пробовали свои силы на главной танцевальной сцене страны. Однако уйти с выигрышем удалось немногим, а вот свою долю славы получил каждый участник проекта. Эльсевар Мурадов был участником 4 сезона.

Молодой человек прекрасно владеет стилем хип-хоп, который и преподавал в разных танцевальных школах. После шоу он стал узнаваем, поэтому Эльсевар стала давать много мастер-классов и однажды приехал в Казань, чтобы там показать свои умения. Но похоже, что в тот момент парень решил получить легкие деньги. Для этого он придумал план. Мурадов основал в Казани танцевальную группу почти из одних девушек и заверил, что они будут сотрудничать с компанией RAAVA MUSIC, в которую входят рэп-исполнители Джони, Эльман и Андро.

По словам участниц коллектива, молодой человек заверял, что они будут сниматься в клипах лейбла. Он собирал с них деньги на костюмы. 20 девушек поверили Эльсевару и отдали свои сбережения. Каждый раз танцор придумывал, как вынудить людей дать ему денег. Он даже заверял, что его отцу нужно лечение и что банку он задолжал 8 миллионов рублей.

«Как мы в это все поверили, уже другой вопрос — вынос мозга был мощный. И в доверие неплохо втирался, предложил мне отношения, чтоб я еще раз повелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся», — рассказала одна из обманутых танцовщиц Аида в своем микроблоге.

Девушка не стала бездействовать. Она обратилась в полицию и сообщила, о каких суммах идет речь, написав заявление на Мурада. Также Аида обратилась к девушкам и попросила их не вестись на слова альфонса. В своем микроблоге она разместила видео, которые получала от мошенника. На них он жалуется на свое здоровье. Рэпер Эльман также опроверг информацию о съемках клипа и отметил, что они не приглашали людей сниматься в роликах за деньги.

«Не ведитесь на мошеннические махинации», — предупредил он в Instagram.

Добавим, что аккаунты самого Эльсевара оказались заблокированы.