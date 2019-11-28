Российским сайтам заблокировали доступ к пиратским фильмам

Правообладатели добились того, чтобы серверы сервиса Moonwalk, через который воспроизводят пиратское видео, были отключены.

Борьба с пиратством в Сети в последнее время ведется самая активная. Недавно любителям посмотреть нелегальные копии фильмов еще больше закрутили гайки — в Нидерландах закрыли сервисы стримингового плеера, который позволял воспроизводить на сторонних сайтах фильмы и сериалы.

С требованием заблокировать сервис Moonwalk обратились многочисленные правообладатели, чьи права были нарушены. В итоге справедливость восстановлена, интеллектуальные права защищены, а вместе с ними тысячи пользователей по всему миру остались без культурного досуга.

На большинстве сайтов пропала возможность воспроизводить пиратское видео, но, стоит отметить, что долго долго эта ситуация не продлится. Наверняка, совсем скоро будет найдена замена заблокированному плееру и пиратские фильмы так и останутся в Сети, но в ограниченном количестве.

В правоохранительных органах страны отметили, что только блокировкой дело не обошлось, было конфисковано различное оборудование. На сайте Moonwalk.cc написано, что плеер «никогда не заработает снова».

Аналитики уже посчитали, что примерно 91% российских киноманов смотрят фильмы и сериалы нелегально. Ущерб от таких просмотров оценивается в сотни миллионов долларов, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее появилась еще одна новость, касающаяся виртуального пространства — в социальной сети Twitter в скором времени будет проведена масштабная чистка неактивных аккаунтов, в том числе и тех, которые принадлежат умершим юзерам, пишет сайт OA.