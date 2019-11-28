Скульптор Церетели выплатит компенсацию властям в 29 млн рублей

Зураб Церетели должен выплатить неустойку почти в 29 миллионов рублей. Эти средства с творца пытается взыскать департамент городского имущества города Москвы. Чиновники обратились в суд и иск был частично удовлетворен, 28 ноября стала известна точная сумма компенсации — 28 млн 986 тысяч рублей.

Чиновники объясняют, что столь внушительная сумма копилась долгое время — несколько лет назад скульптор взял в аренду земельный участок площадью в 26,9 тысячи квадратных метров, но платить за него не стал.

Сумма набежала в два раза больше, чем удовлетворил суд. Изначально департамент планировал вернуть в городскую казну 55 миллионов рублей, а позже цена иска и вовсе возросла до 69 млн рублей, но суд урезал требования, сообщает РИА Новости.

Адвокат Церетели пытался оспорить часть требований, и ему это удалось. По решению суда скульптор должен будет выплатить половину от запрашиваемой суммы, сообщает сайт Радио «КП».