«Жирные обязаны брать ответственность»: Миро жестко проехалась по «туалетному» сыну Сафронова

Блогер заявила: высказывания о том, что Лука Затравкин подаст на всех в суд, абсолютно безосновательны.

Скандальная блогер Лена Миро жестко прошлась по сыну художника Никаса Сафронова – 29-летнему Луке Затравкину. Напомним, пианист оказался героем комичной истории – мужчина застрял на унитазе в кабинке самолета. На заснятом очевидцем ролике культурный деятель кричит, что не готов умирать в такой обстановке. Кадры быстро стали популярны в интернете.

Миро, описывая свои чувства от увиденного, в выражениях не стеснялась. Так, она заявила, что проблемой Затравкина является его лишний вес – мол, негоже достаточно молодому мужчине иметь такие устрашающие цифры. Блогер посоветовала сыну художника «похудеть и взять себя в руки», ведь дело не только в здоровье – полным людям, по ее личному убеждению, достаточно трудно наладить личную жизнь.

«Никто переспать не согласится даже за деньги. Жирные обязаны брать на себя ответственность за свою пищевую распущенность, как алкоголики — за алкоголизм, а проститутки — за свой букет венерических заболеваний. Мальчик, послушай меня. Лично мне тебя жалко, как обгадившегося слонёнка. Но то, как ты выглядишь, и в какой ситуации оказался, ты сам виноват», — жестко подчеркнула она.