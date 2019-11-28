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«Жирные обязаны брать ответственность»: Миро жестко проехалась по «туалетному» сыну Сафронова

Блогер заявила: высказывания о том, что Лука Затравкин подаст на всех в суд, абсолютно безосновательны.

«Жирные обязаны брать ответственность»: Миро жестко проехалась по «туалетному» сыну Сафронова
Блогер Лена Миро. Фото: соцсети

Скандальная блогер Лена Миро жестко прошлась по сыну художника Никаса Сафронова – 29-летнему Луке Затравкину. Напомним, пианист оказался героем комичной истории – мужчина застрял на унитазе в кабинке самолета. На заснятом очевидцем ролике культурный деятель кричит, что не готов умирать в такой обстановке. Кадры быстро стали популярны в интернете.

Миро, описывая свои чувства от увиденного, в выражениях не стеснялась. Так, она заявила, что проблемой Затравкина является его лишний вес – мол, негоже достаточно молодому мужчине иметь такие устрашающие цифры. Блогер посоветовала сыну художника «похудеть и взять себя в руки», ведь дело не только в здоровье – полным людям, по ее личному убеждению, достаточно трудно наладить личную жизнь.

Блогер Лена Миро. Фото
Блогер Лена Миро. Фото: соцсети

«Никто переспать не согласится даже за деньги. Жирные обязаны брать на себя ответственность за свою пищевую распущенность, как алкоголики — за алкоголизм, а проститутки — за свой букет венерических заболеваний. Мальчик, послушай меня. Лично мне тебя жалко, как обгадившегося слонёнка. Но то, как ты выглядишь, и в какой ситуации оказался, ты сам виноват», — жестко подчеркнула она.

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Лена МироЛука ЗатравкинНикас СафроновНовости googleсамолетСкандалтуалет
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«Жирные обязаны брать ответственность»: Миро жестко проехалась по «туалетному» сыну Сафронова
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