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Адвокат экс-жены Тарасова: «На каждом судебном заседании футболист уменьшает сумму алиментов»

Раньше футболист платил почти полмиллиона рублей, а сейчас готов отдать лишь прожиточный минимум.

Адвокат экс-жены Тарасова: «На каждом судебном заседании футболист уменьшает сумму алиментов»
Дмитрий Тарасов. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Судя по последним данным, финансовое положение Дмитрия Тарасова очень далеко от идеального. В июне ФК «Локомотив» разорвал сотрудничество со спортсменом, из-за чего ему даже пришлось выставить на продажу свой дом. Прошлое мужчины также не дает ему покоя, он долгое время выплачивал алименты своей бывшей супруге Оксане, по 400 тысяч рублей в месяц, но теперь и этим выплатам пришел конец.

Футболист обратился в суд с целью уменьшить сумму выплат в несколько раз, и если закон встанет на его сторону, то получать его дочка Ангелина будет чуть больше 15 000 рублей ежемесячно.

Как рассказал порталу Teleprogramma адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Оксаны Тарасовой, ее бывший муж не страдает от бедности, а алименты он платить не хочет, чтобы отомстить экс-супруге.

«Оксана считает, что таким образом Тарасов пытается ей отомстить, так как на каждом судебном заседании он все уменьшает и уменьшает сумму алиментов. При этом Дмитрий не стесняется выкладывать в соцсети свою шикарную жизнь», — рассказал адвокат.

По словам юриста, совсем недавно Дмитрий со своей нынешней семьей отдыхал в Дубае, а на такие поездки нужно немало денег. Жорин также отметил, что футболист стремится к одной цели — платить как можно меньше, он давит на жалость, рассказывая о своих многочисленных кредитах и ипотеке.

Тем временем официальные футбольные клубы пока игнорируют Тарасова и не предлагают ему контракты, так что зарабатывать ему остается только с помощью социальных сетей.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовОльга Бузова
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Адвокат экс-жены Тарасова: «На каждом судебном заседании футболист уменьшает сумму алиментов»
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