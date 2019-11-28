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«Очень дорого»: Бородина обрисовала примерную смету своего отдыха

Даже бюджетная Турция выливается звездной семье в миллионные чеки.

«Очень дорого»: Бородина обрисовала примерную смету своего отдыха
Ксения Бородина. Фото Global look press.

Ксения Бородина на YouTube-шоу «Алена, блин!» честно рассказала, сколько денег тратит на свой отдых. А он, заметим, у нее обычно не на деревне у дедушки. Недавно она засветилась с семьей в Швейцарии.

Отель с панорамными окнами, джакузи на улице и личный бассейн возле номера, плавно перетекающий в небо, — в таких условиях отдохнула телеведущая.

«Каждый отдых нам обходится очень дорого. Как бы пафосно это сейчас ни звучало, но в обычный отель нашей семьей тяжело поехать. Там сильно дергают и отдыхать нам не дают. Я не люблю места, где никого нет. Например, Мальдивы – это не мое. Я, конечно, могу туда поехать раз в три года, но не чаще. Или Сейшелы – это просто застрелиться для меня. Вот Тай я люблю, я обожаю жизнь, мне нужно всегда движение. А там отели, где тебя не трогают, стоят очень дорого», – рассказала Ксения.

По словам Бородиной, поездка в Турцию на 10 дней обошлась ее семье в 10 млн рублей. Сколько им стоил отдых в Швейцарии, Бородина не считала, но только за проживание в отеле они заплатили 140-150 тыс. рублей в сутки.

Телеведущая сказала, что всегда покупает билет на самолет «бизнес-класса». Но когда их нет, опускается на землю и берет «эконом». «Мне самое главное, чтобы не дергали», — заверила звезда.

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«Очень дорого»: Бородина обрисовала примерную смету своего отдыха
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