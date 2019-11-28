Отношения за 42 млн рублей: Денис Глушаков выплатит бывшей жене круглую сумму

У футболиста Дениса Глушакова начинаются большие проблемы с деньгами, Мосгорсуд удовлетворил претензии его супруги Дарьи о разделе имущества, и теперь мужчина должен выплатить бывшей возлюбленной 42 миллиона рублей.

В конце февраля 2019 года пара развелась, а суд принял решение забрать у футболиста 10 миллионов рублей для Дарьи. Помимо этого женщина будет получать треть дохода спортсмена для своих дочерей, пока они не станут совершеннолетними, а также еще по 100 000 рублей в месяц для младшей дочери, пока ей не исполнится три года.

Пара расписалась в 2009 году, но брак не принес им много счастья, хотя они и завели двух очаровательных дочерей — Александру и Валерию.

Вообще, в последнее время не все в порядке с отношениями у наших спортсменов. Например, футболист Александр Кержаков выплачивает по 40 000 рублей в месяц своей бывшей супруге Милане. Андрею Аршавину повезло меньше, он выплачивал алименты на трех детей от Юлии Барановской и на ребенка от брака с Алисой Казьминой по 5 миллионов рублей в месяц. Со временем эта сумма заметно уменьшилась, после снижения доходов у футболиста.