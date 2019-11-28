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Фадеев признался, что пел за своих артистов высоким «женским» голосом

Заявление продюсер сделал во время сольного концерта.

Фадеев признался, что пел за своих артистов высоким «женским» голосом
Фадеев сделал неожиданное признание/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев признался, что является одним из солистов своего музыкального проекта Malfa. Оказывается, высоким «женским» голосом композиции исполнял сам продюсер. На своем сольном концерте он спел суперхит So long, который и прояснил ситуацию. Одно время песня возглавляла как российские, так и международные чаты.

Когда зазвучали последние аккорды композиции, то Фадеев сказал фразу, которая дала ответы на все вопросы: «Теперь вы знаете, кто ее поет!»

Любопытно, что ранее Максима Фадеева уже подозревали в том, что он поет некоторые партии в композициях за своих подопечных. Так, блогер Евгений Сафронов внимательно послушал песни и сделал соответствующий вывод. Он сказал, что продюсер специально изменяет свой голос на женский. В качестве примера он как раз приводил композицию So long, сообщает Телеграм-канал Super.ru.

Кстати, тогда Максим Фадеев, который узнал, что о нем думает блогер, выступил с опровержением этой информации. Он специально опубликовал заявление. Сейчас же выясняется, что продюсер все-таки лукавил. Возможно, признаться он решил именно сейчас, потому что распустил музыкантов своего лейбла, подарив почти всем композиции, которые сам когда-то написал.

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Фадеев признался, что пел за своих артистов высоким «женским» голосом
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