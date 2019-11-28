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Тарасова могут оштрафовать за опасную езду с дочерью

Правда, штраф в таком случае полагается символический.

Тарасова могут оштрафовать за опасную езду с дочерью
Дмитрий Тарасов. Фото Global look press.

Футболист Дмитрий Тарасов недавно затеял шутки с законом, похваставшись опасной ездой с годовалой дочерью. Бывший муж Бузовой сфотографировался в авто с малышкой Миланой, держа ее на коленях. При этом о своей жизни спортсмен позаботился, пристегнув ремень безопасности, а о наследнице забыл.

Как рассказал Teleprogramma.pro юрист Дмитрий Красильников, Тарасов нарушил статью 12.23. КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», а конкретнее ее третью часть — «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения». Это нарушение влечет за собой административный штраф в 3 тыс. рублей.

Для человека, который не в состоянии платить нормальные алименты первой дочери, стоит заметить, сумма внушительная. Недавно он пожаловался, что скоро станет многодетным отцом, у него на иждивении мать и нет постоянного дохода. Поэтому попросил суд снизить алименты для Ангелины до прожиточного минимума. В Москве он составляет 15 тыс. рублей.

Непонятно одно, откуда у человека с низкими доходами такая беспечность при вождении автомобиля? Судя по фото, не самого дешевого.

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Тарасова могут оштрафовать за опасную езду с дочерью
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