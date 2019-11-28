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Все не так весело: «туалетный» сын Сафронова страдает от крайней степени ожирения

Звездный врач-диетолог Марият Мухина заявила, что лишний вес может убить 29-летнего пианиста.

Все не так весело: «туалетный» сын Сафронова страдает от крайней степени ожирения
Лука Сафронов - Затравкин выбирает мороженое. Фото: https://www.instagram.com/lukasafronovofficial/

Сын Никаса Сафронова — 29-летний Лука Затравкин может умереть от крайней степени ожирения. Об этом рассказала звездный врач-диетолог Марият Мухина. Специалист отметила, что у застрявшего в кабинке туалета пианиста фиксируется морбидная, 4 степень накопления лишнего веса. В случае, если с этим не бороться, человек может умереть.

Порталу Teleprogramma.pro Мухина рассказала, что ранее Затравкин уже обращался к ней за помощью, но тогда выяснилось, что сам Лука не готов сидеть на диете. Сейчас ситуация усложнилась, поскольку на состоянии организма сказываются и возрастные изменения. К тому же пианист не стремится сократить количество потребляемых калорий и уменьшить желудок. Спасти культурного деятеля от неминуемой гибели может лишь операция.

«Никас сильно переживает, но ничего не может сделать, потому что у Луки отсутствует критика к своему состоянию. Он не ищет помощи, и у него аддиктивное поведение, направленное на самоуничтожение. Люди с высокой степенью ожирения относятся к лицам с аддиктивным поведением, как наркоманы и алкоголики. Лука — пищеголик, который не хочет лечиться», — пояснила медик.

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лечениеЛука ЗатравкинНикас СафроновНовости googleопасность
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Все не так весело: «туалетный» сын Сафронова страдает от крайней степени ожирения
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