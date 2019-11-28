НОВОСТИ

«Их миссия как приговор»: духовник Меган Маркл поддержал слухи о ее бегстве в США

Есть версия о том, что принц Гарри вместе с женой собирается уехать за границу, чтобы пожить обычной жизнью.

«Их миссия как приговор»: духовник Меган Маркл поддержал слухи о ее бегстве в США
Меган Маркл. Фото Global look press.

Духовник Меган Маркл, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, решил посочувствовать своей подопечной и разоткровенничался в интервью BBC. В итоге только насолил королевской семье, вызвав своими словами бурю негодования в Сети.

Редкий случай — католический священник Джастин Уэлби, который проводил ряд христианских таинств и обрядов для королевской семьи, дал интервью телеканалу. У священников это не приветствуется в принципе, а тут еще и особый статус служителя культа. Как говорят некоторые англичане, лучше бы он этого не делал.

Архиепископ очень сочувствует положению Меган Маркл, за которой бесконечно охотятся папарацци и не дают ей спокойно жить, периодически устраивая принцессе травлю. Священник уверен, что она этого не заслужила. Чтобы поддержать герцогиню, он решил высказаться в целом о королевской семье.

«Я восхищен их преданностью своему делу и чувству долга. Но, я думаю, они понимают, что их миссия — это практически пожизненный приговор!» — сказал Джастин  Уэлби.

Он считает, если даже члены королевской семьи откажутся от титулов и попытаются покинуть пределы страны, за ними все равно будут следить репортеры, чтобы рассказать публике, чем они заняты теперь.

Эти слова священника подогрели слухи о желании Меган и Гарри сбежать из Великобритании в Америку и начать там жизнь обычных людей. Кроме того, населению Англии показалось, что его высказывания довольно бестактны, и святой отец тем самым опорочил честь королевской семьи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл перееездМеган Маркл последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Их миссия как приговор»: духовник Меган Маркл поддержал слухи о ее бегстве в США
Интересно?
Поделись с друзьями: