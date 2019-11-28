«Их миссия как приговор»: духовник Меган Маркл поддержал слухи о ее бегстве в США

Есть версия о том, что принц Гарри вместе с женой собирается уехать за границу, чтобы пожить обычной жизнью.

Духовник Меган Маркл, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, решил посочувствовать своей подопечной и разоткровенничался в интервью BBC. В итоге только насолил королевской семье, вызвав своими словами бурю негодования в Сети.

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Редкий случай — католический священник Джастин Уэлби, который проводил ряд христианских таинств и обрядов для королевской семьи, дал интервью телеканалу. У священников это не приветствуется в принципе, а тут еще и особый статус служителя культа. Как говорят некоторые англичане, лучше бы он этого не делал.

Архиепископ очень сочувствует положению Меган Маркл, за которой бесконечно охотятся папарацци и не дают ей спокойно жить, периодически устраивая принцессе травлю. Священник уверен, что она этого не заслужила. Чтобы поддержать герцогиню, он решил высказаться в целом о королевской семье.

«Я восхищен их преданностью своему делу и чувству долга. Но, я думаю, они понимают, что их миссия — это практически пожизненный приговор!» — сказал Джастин Уэлби.

Он считает, если даже члены королевской семьи откажутся от титулов и попытаются покинуть пределы страны, за ними все равно будут следить репортеры, чтобы рассказать публике, чем они заняты теперь.

Эти слова священника подогрели слухи о желании Меган и Гарри сбежать из Великобритании в Америку и начать там жизнь обычных людей. Кроме того, населению Англии показалось, что его высказывания довольно бестактны, и святой отец тем самым опорочил честь королевской семьи.