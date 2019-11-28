«Я всю жизнь рос без папы»: Корчевников поделился своей болью

По словам телеведущего, он часто интересовался у матери о близком родственнике.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем отце. Разоткровенничался он перед звездой сериала «Солдаты» Натальей Гудковой, которая была гостьей его программы.

«Я всю жизнь рос без папы. Я маму всегда спрашивал: «А кто он?» «А как он?» «А почему он не приходит?» Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: «Папа ушел, потому что ты плохо себя вел», — заявил Корчевников.

Наталья Гудкова, которая сама воспитывает двоих сыновей без отцов заметила, что это просто ужасно. «Меня мама так воспитывала. Я должен был вести себя лучше, чтобы папа вернулся», — сказал телеведущий.

Напомним, что мать Бориса Корчевникова – заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова. Работала во МХАТе помощником Олега Ефремова. Трудилась директором Театра кукол имени Образцова. Борис Корчевников в 13 лет познакомился со своим отцом. Он более тридцати лет работал директором театра имени Пушкина. Вячеслав Орлов умер в 2015 году.