В Екатеринбурге мать и отец убили сына в попытке изгнать из него бесов

В Екатеринбурге мать и отец, подозревающиеся в приверженности к секте, убили и выбросили на улицу труп девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено 28 ноября около 9 часов утра в парке в Ленинском районе Екатеринбурга, в частном секторе. Следственным органам достаточно быстро удалось установить, что малыш, предположительно, является гражданином Беларуси.

КП повествует, что родители несчастного ребенка, по неподтвержденной пока версии, являются сектантами. Чуть позже при обыске в квартире, где жила семья, были найдены Библия и плетка. Несчастного мальчика перед смертью били орудием, а чтобы не было слышно криков, засунули ему в рот кляп.

После всего содеянного обвиняемая мать вернулась на родину. Сестра горожанки достаточно быстро заметила, что родственница прилетела без племянника и забила и тревогу. Сейчас следственным органам удалось задержать отца ребенка. Проводятся следственные действия. В Следственном комитете факт случившегося пока не комментируют.