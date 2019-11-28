НОВОСТИ

В Екатеринбурге мать и отец убили сына в попытке изгнать из него бесов

Тело девятилетнего ребенка нашли неподалеку от парка.

В Екатеринбурге мать и отец убили сына в попытке изгнать из него бесов
Мужчина и женщина - фанатики на коленях. Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

В Екатеринбурге мать и отец, подозревающиеся в приверженности к секте, убили и выбросили на улицу труп девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено 28 ноября около 9 часов утра в парке в Ленинском районе Екатеринбурга, в частном секторе. Следственным органам достаточно быстро удалось установить, что малыш, предположительно, является гражданином Беларуси.

КП повествует, что родители несчастного ребенка, по неподтвержденной пока версии, являются сектантами. Чуть позже при обыске в квартире, где жила семья, были найдены Библия и плетка. Несчастного мальчика перед смертью били орудием, а чтобы не было слышно криков, засунули ему в рот кляп.

После всего содеянного обвиняемая мать вернулась на родину. Сестра горожанки достаточно быстро заметила, что родственница прилетела без племянника и забила и тревогу. Сейчас следственным органам удалось задержать отца ребенка. Проводятся следственные действия. В Следственном комитете факт случившегося пока не комментируют.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатеринбургматьотецребеноксектантыубийствофанатикишкольник
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Екатеринбурге мать и отец убили сына в попытке изгнать из него бесов
Интересно?
Поделись с друзьями: