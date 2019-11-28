«По-божески»: Бородина назвала сумму рекламного поста у себя в Instagram  

Звезда «Дома-2» утверждает, что практически первой придумала зарабатывать на рекламе в блогах. За один пост она берет с рекламодателя 300–400 тысяч рублей.

Ксения Бородина раскрыла свои заработки в Instagram. В настоящее время ведущая «Дома-2» входит в пятерку самых успешных блогеров России. На нее подписано 13,4 млн человек. Больше, чем у нее, фолловеров только у Ольги Бузовой, Хабиба и Тимати.

На YouTube-шоу «Алена, блин!» звезда развеяла слух о том, что Instagram стал убирать лайки. По крайней мере, у нее с ними все в порядке. Да если бы и было так, эта проблема блогера не беспокоит. Она уверенна, что рекламодателя интересует нечто иное. «Рекламодатель смотрит на статистику заходов, просмотров, охват им очень интересен», — сказала Ксения.

Бородина призналась, что за один пост она берет с рекламодателя 300–400 тыс. рублей. «По-божески берешь. Говорят, Ивлеева ломит по 1 млн за пост», — заметила ведущая шоу. «Я слышала про это», — ответила Ксения.

Звезда рассказала, что раньше артисты работали чисто за бартер. Например, она рекламировала очки и пуховики и брала за это продвигаемый ею товар. Но потом поняла, что так не должно быть, ведь продавцы на ней зарабатывают. И одной из первых в России стала просить за услугу деньги.