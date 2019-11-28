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«Чем величавее человек, тем смешнее история»: Сафронов утешил попавшего в унитаз сына

Художник заявил, что возникшая ситуация грустная, но не критичная.

«Чем величавее человек, тем смешнее история»: Сафронов утешил попавшего в унитаз сына
Лука Сафронов - Затравкин. Фото: https://www.instagram.com/lukasafronovofficial/

Художник Никас Сафронов спустя сутки после появления новости о том, что его сына застрял в туалете самолета, прокомментировал инцидент. Журналистам 63-летний деятель искусства рассказал, что  сразу после произошедшего поговорил с отпрыском — тот до сих пор находится в шоке от пережитого. Кроме того, задел Луку и факт появления в СМИ видео казуса. Сначала мужчина захотел засудить автора ролика, а потом понял — он выше всего этого.

Сафронов отметил: его сын закален многими трудностями, а значит, и небольшая оплошность не способна его напугать.

«Я ему говорю: «Чем величавее человек, тем смешнее история. Это могло произойти с любым», — цитируют Сафронова «Дни».

Что касается причин случившегося, то художник отметил — к безопасности в самолетах нужно предъявлять особое внимание. Его сын стал жертвой ситуации, потому что был уставшим и летел с благотворительного концерта. Кроме того, по уверениям Сафронова, Лука — знаменитый пианист, к таким людям всегда проявляется больше внимания.

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Тэги:

Лука ЗатравкинНикас СафроновНовости googleсамолеттуалет
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«Чем величавее человек, тем смешнее история»: Сафронов утешил попавшего в унитаз сына
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