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Павел Табаков раскрыл секрет, как снимают секс-сцены в кино

По его словам, актеры используют специальные накладки, которые закрывают интимные места.

Павел Табаков раскрыл секрет, как снимают секс-сцены в кино
Табаков защитил Асмус/http://globallookpress.com/

Актер Павел Табаков раскрыл интересные подробности, как снимаются интимные сцены в кино. Как сказал сын легендарного Олега Табакова, ему и самому приходилось имитировать любовь на камеру. По словам звезды, артисты используют специальные накладки. Они закрывают интимные места. Кроме того, очень выручает компьютерная графика.

Кристина Асмус. Фото
Сцена в фильме «Текст» с Асмус вызвала неоднозначную реакцию/http://globallookpress.com/

Павел Табаков добавил, что у каждого режиссера есть свои фишки при съемках постельных сцен. Как правило, все обговаривается заранее. Никакого экспромта на площадке не бывает. Порой актеры сначала все репетируют в одежде, чтобы затем все получилось, как можно более реалистичнее. Также он заметил, что на съемочной площадке остается минимум людей. Всех лишних убирают.

Сын Олега Табакова подметил, что ему нравится играть такие сцены. Причем гонорар никак не зависит, есть они в картине или их нет. Если после выхода картины начинается скандал, как произошло с Кристиной Асмус после фильма «Текст», то значит все отработали прекрасно.

«Мы не спим с чужими женами и мужьями. Если секс на экраны выглядит правдоподобно, то это хорошая актерская игра и талантливая съемочная группы», — заявил Павел Табаков, слова которого приводит телеграм-канал Mash.

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Тэги:

"Текст"Гарик куколдКристина АсмусНовости googleПавел ТабаковФильм "Текст"
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Павел Табаков раскрыл секрет, как снимают секс-сцены в кино
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