Павел Табаков раскрыл секрет, как снимают секс-сцены в кино

Актер Павел Табаков раскрыл интересные подробности, как снимаются интимные сцены в кино. Как сказал сын легендарного Олега Табакова, ему и самому приходилось имитировать любовь на камеру. По словам звезды, артисты используют специальные накладки. Они закрывают интимные места. Кроме того, очень выручает компьютерная графика.

Павел Табаков добавил, что у каждого режиссера есть свои фишки при съемках постельных сцен. Как правило, все обговаривается заранее. Никакого экспромта на площадке не бывает. Порой актеры сначала все репетируют в одежде, чтобы затем все получилось, как можно более реалистичнее. Также он заметил, что на съемочной площадке остается минимум людей. Всех лишних убирают.

больше по теме Кристина Асмус посетовала на трудности во время съемок А потом актриса подавилась мандарином.

Сын Олега Табакова подметил, что ему нравится играть такие сцены. Причем гонорар никак не зависит, есть они в картине или их нет. Если после выхода картины начинается скандал, как произошло с Кристиной Асмус после фильма «Текст», то значит все отработали прекрасно.

«Мы не спим с чужими женами и мужьями. Если секс на экраны выглядит правдоподобно, то это хорошая актерская игра и талантливая съемочная группы», — заявил Павел Табаков, слова которого приводит телеграм-канал Mash.