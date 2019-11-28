Отмазаться не удалось: в действиях полицейских, арестовавших Бочкареву, не нашли нарушений

В действиях полицейских, задержавших актрису Наталью Бочкареву, не нашли нарушений. Ранее стало известно, что глава Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин вмешался в скандал вокруг артистки и попросил проверить действия силовиков на их соответствие протоколу осмотра и задержания.

В правоохранительных органах к требованиям прислушались и устроили внутренний разбор полетов, но, как уточняет Mash, ситуация не изменилась – силовикам удалось доказать, что на опубликованном ранее видео действительно изображена Бочкарева, а наркотики при ней действительно были.

Сейчас Бочкарева находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело. Ранее Наталью также признали виновной в отказе от освидетельствования. Несмотря на то что Бочкарева была замечена в скандале еще в сентябре, подписчики продолжают активно напоминать актрисе о казусе. Так, под очередным постом, в котором Наталья заявила, что очень любит ночь, люди поспешили отметить, что в свое время ее с веществом задержали как раз ночью.