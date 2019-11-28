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«Грозили детей кислотой облить»: семье Иванова из «Рондо» угрожали расправой

По словам музыканта, ему даже пришлось обращаться в отдел по борьбе с терроризмом.

«Грозили детей кислотой облить»: семье Иванова из «Рондо» угрожали расправой
Иванов из "Рондо" рассказал, как хотели расправиться с его семьей/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов рассказал, как несколько лет назад поступали угрозы в адрес его семьи. Дело в том, что артист посвятил несколько песен ополченцам с Донбасса. Одна из семей из Донецкой области, с которой он раньше дружил, вдруг стала посылать в его адрес угрозы.

Александр Иванов. Фото
Семье Иванова угрожали расправой/http://globallookpress.com/

Как заметил музыкант, после Майдана эти люди слетели с катушек. Они стали через соцсети угрожать его детям. Звонили с европейских номеров, говорили, что клубы, где должны пройти выступления группы «Рондо» заминированы. В результате некоторые концерты действительно отменялись.

«Они мне писали: «Скоро ты без работы останешься». Грозили детей кислотой облить», — заявил Александр Иванов.

В итоге он пошел в отдел по борьбе с терроризмом. Людей, которые ему угрожали, силовики вычислили. Правда, задержать их не удалось. Они сбежали в Камбоджу. Зато звонки с угрозами в его адрес прекратились, и он смог работать в спокойной обстановке, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Александр ИвановГруппа "Рондо"ДонбассКамбоджаНовости google
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«Грозили детей кислотой облить»: семье Иванова из «Рондо» угрожали расправой
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