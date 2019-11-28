Обвиняемый в убийстве аспирантки историк СПбГУ был ранее судим за смерть человека

Историк-расчленитель, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, уже был судим ранее. На днях петербургское издание «Фонтанка» опубликовала снимок документа, в котором утверждается, что в далеком 1982 году Сестрорецкий районный суд приговорил Соколова, тогда еще учителя школы, к двум годам условно. По данным следствия, Соколов находился за штурвалом судна, которое направлялось на съемки фильма. Примечательно, что на тот момент будущий доцент не имел прав на управление транспортным средством.

В какой-то момент после ошибки в управлении судно набрало воды в трюмы и затонуло. Тогда пострадавшими оказались 15 человек. Один из людей с того корабля утонул совсем. Тогда на суде Соколов заявил, что не считает себя виноватым в случившемся, однако, подтвердил, что стоял за штурвалом в момент случившегося.

Сейчас адвокат историка СПбГУ Александр Почуев заявил, что сомневается в подлинности обнародованного документа. Официальный представитель подчеркнул – на бумагах нет ни подписей, ни необходимых печатей. Кроме того, предыдущая история с текущими обвинениями никак не связана, уточняет RT.