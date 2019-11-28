Переселяемся в лес?: ученые предупредили об опасности проживания в квартирах и домах

Ученые предупредили людей об опасности их собственных квартир и домов. О том, что наше убежище на самом деле не является крепостью, как все привыкли считать, предупредили сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Ученые взяли для исследования биологический материал из подмышек, паховой области и ноздрей у тех людей, чьи дети некогда лечились от стафилококка. Позаимствовали часть плоти и у животных.

Выяснилось, что бактерии атакуют, как минимум, половину респондентов и треть питомцев. После исследования жилых домов выяснилось также, что стафилококк живет и здравствует на целом ряде привычных любому человеку предметов – на ручках холодильника, смесителях для раковины, столешницах в ванной, простынях, полотенцах, выключателях света, телефонах, компьютерных клавиатурах и мышках, отмечает издание MedicalPress.

В интернет-пространстве, впрочем, ликбез от американских ученых серьезно не восприняли. Там поиронизировали, что на сегодняшний день «и жить опасно». «Родной дом не бросим», — сошлись во мнениях люди.