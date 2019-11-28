Стал известен гонорар Ротару за новогодние корпоративы в России

Генеральный менеджер одного из столичных агентств назвал гонорар певицы Софии Ротару от новогодних выступлений в России. Он равен 60 тысячам долларов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 3,8 миллиона рублей. Сюда входит проживание в гостинице, транспортные расходы и суточные. В то же время есть и дополнительные расходы. Будет необходимо привести на корпоратив ее коллектив. Дело в том, что ее артисты живут в разных городах.

При этом с певицей возможно договориться о различных скидках, поэтому сумма, конечно, не окончательная. Интересно, что сейчас Ротару — частый гость в нашей стране. К примеру, скоро она выступит на «Песне года», поэтому отдельно ее транспортные расходы оплачивать желающим пригласить ее на свой праздник не придется.

Добавим, что на «Песне года» выход певицы запланирован на 21 час по московскому времени 7 декабря. Сам концерт все жители России увидят уже после Нового года. Его будут показывать 1 и 2 января по одному из центральных каналов – «России-1». Также София Ротару выступит 14 декабря на фестивале «Легенды ретро FM».

Любопытно, что организаторы «Песни года» не платят артистам гонорары за их выступления. Сам факт попадания на такой праздник уже считается крайне престижным. В то же время транспортные расходы все равно певице будут возмещены, сообщает «Комсомольская правда».