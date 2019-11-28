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Внучку Александры Назаровой отправят в пансион при Минобороны

Десятилетняя девочка сейчас ходит в школу и хорошо учится.

Внучку Александры Назаровой отправят в пансион при Минобороны
Внучка Назаровой отправится в пансион/http://globallookpress.com/

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой, которая ушла из жизни несколько месяцев назад, Саша, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны. Именно там девочка продолжит образование. После смерти актрисы опекунство над ребенком оформила сестра второго мужа звезды, Александра Михайлова.

Александра Назарова. Фото
Назарова умерла в августе нынешнего года/http://globallookpress.com/

Подруга Назаровой, Наталья Потапова, рассказала, что от ребенка никто не собирается избавляться. Просто в учреждении дети на полном обеспечении. Там Саша будет воспитываться вместе с другими девочками. При этом это вовсе не значит, что в будущем она непременно станет военным. В пансионе много и других гражданских направлений. У той же Саши уже сейчас видны таланты в рисовании.

Отметим, что помощь в зачислении Саши в пансион оказывает лично министр обороны Сергей Шойгу. Именно к нему обратились родные через своих друзей. Внучка Александры Назаровой уже прошла собеседование. Сейчас все родные девочки ждут результатов.

Добавим, что Александра пока проживает в двухкомнатной квартире, которая досталась ей от бабушки. Как известно, родители девочки погибли, когда она была еще совсем маленькой. Ребенка воспитывала бабушка, сообщает «СтарХит».

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Александра НазароваНаталья ПотаповаСаша НазароваСергей Шойгу
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Внучку Александры Назаровой отправят в пансион при Минобороны
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