Внучку Александры Назаровой отправят в пансион при Минобороны

Десятилетняя девочка сейчас ходит в школу и хорошо учится.

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой, которая ушла из жизни несколько месяцев назад, Саша, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны. Именно там девочка продолжит образование. После смерти актрисы опекунство над ребенком оформила сестра второго мужа звезды, Александра Михайлова.

Подруга Назаровой, Наталья Потапова, рассказала, что от ребенка никто не собирается избавляться. Просто в учреждении дети на полном обеспечении. Там Саша будет воспитываться вместе с другими девочками. При этом это вовсе не значит, что в будущем она непременно станет военным. В пансионе много и других гражданских направлений. У той же Саши уже сейчас видны таланты в рисовании.

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Отметим, что помощь в зачислении Саши в пансион оказывает лично министр обороны Сергей Шойгу. Именно к нему обратились родные через своих друзей. Внучка Александры Назаровой уже прошла собеседование. Сейчас все родные девочки ждут результатов.

Добавим, что Александра пока проживает в двухкомнатной квартире, которая досталась ей от бабушки. Как известно, родители девочки погибли, когда она была еще совсем маленькой. Ребенка воспитывала бабушка, сообщает «СтарХит».