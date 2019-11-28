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Шульгин никогда не платил алименты своим детям от Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин в очередной раз нелестно высказался о своем коллеге.

Шульгин никогда не платил алименты своим детям от Валерии
Шульгин никогда не платил алименты Валерии/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что бывший супруг Валерии его коллега Александр Шульгин никогда не платил жене алименты на своих детей. Как известно, от исполнительницы у него двое сыновей и дочь.

Иосиф Пригожин. Фото
Пригожин раскритиковал Шульгина и Михальчик/http://globallookpress.com/

Как сказал Пригожин, он с Валерией вместе уже 17 лет. При этом Шульгин 18 лет не видится с детьми, он никак не участвовал все эти годы в их жизни, поэтому нет ничего удивительного, что ребята не хотят видеться со своим отцом.

Также Пригожина возмущают слова Юлии Михальчик, которая во время программы «Судьба человека» встала на защиту Шульгина и, как считает продюсер, позволила себе бестактно комментировать семейные дела его нынешней супруги. Он напомнил, что та же Михальчик всего несколько месяцев жила с Шульгиным. Она сбежала в итоге от продюсера. При этом по горячим следам сделав несколько громких заявлений. Теперь же, как считает Пригожин, она отказывается от своих слов и почему-то защищает Александра Шульгина.

«Как она смеет осуждать действия Валерии. По какому праву? Что она сама сделала? Говори о своих отношениях и не комментируй чужие. Карьера у нее не получилась. Теперь решила на имени моей жены хайпануть?» — задается вопросами Иосиф Пригожин, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александр ШульгинВалерияИосиф ПригожинПрограмма "Судьба человека"юлия Михальчик
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Шульгин никогда не платил алименты своим детям от Валерии
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