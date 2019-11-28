Юлия Михалкова установила личный рекорд по поеданию пельменей

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram похвасталась необычным достижением. За один день во время съемок кулинарной передачи она съела 58 пельменей. С учетом, что красавица все время сидит на диетах можно только предполагать, сколько теперь времени у нее уйдет, чтобы сбросить лишний вес.

Звезда рассказала, что россияне за год съедают 25 миллиардов пельменей. В среднем получается, что каждый человек ест один пельмень за два дня. Как сказала Михалкова, она объехала с десяток ресторанов Москвы, чтобы установить такое необычное для себя достижение.

«Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите жизнь актера легкая!» — пошутила Юлия Михалкова.

Напомним, что около года назад звезда шоу «Уральские пельмени» покинула коллектив. Как рассказывала в интервью Михалкова, она решила сосредоточиться на собственных проектах. При этом она признала, что в коллективе не самая здоровая и спокойная обстановка, что и стало одной из причин ее ухода. Ранее, как известно, шоу покинули Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Они выступают отдельно с шоу «Ваши пельмени» и собирают полные концернтные залы в разных городах страны. Кроме того, у коллектива уже четыре года идут суды с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Стороны бросаются взаимными обвинениями и не могут пока достигнуть мирного договора.