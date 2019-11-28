НОВОСТИ

Юлия Михалкова установила личный рекорд по поеданию пельменей

Звезда сейчас снимает собственную кулинарную передачу.

Юлия Михалкова установила личный рекорд по поеданию пельменей
Михалкова съела за день 58 пельменей/https://www.instagram.com/mihalkova/

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram похвасталась необычным достижением. За один день во время съемок кулинарной передачи она съела 58 пельменей. С учетом, что красавица все время сидит на диетах можно только предполагать, сколько теперь времени у нее уйдет, чтобы сбросить лишний вес.

Звезда рассказала, что россияне за год съедают 25 миллиардов пельменей. В среднем получается, что каждый человек ест один пельмень за два дня. Как сказала Михалкова, она объехала с десяток ресторанов Москвы, чтобы установить такое необычное для себя достижение.

«Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите жизнь актера легкая!» — пошутила Юлия Михалкова.

Напомним, что около года назад звезда шоу «Уральские пельмени» покинула коллектив. Как рассказывала в интервью Михалкова, она решила сосредоточиться на собственных проектах. При этом она признала, что в коллективе не самая здоровая и спокойная обстановка, что и стало одной из причин ее ухода. Ранее, как известно, шоу покинули Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Они выступают отдельно с шоу «Ваши пельмени» и собирают полные концернтные залы в разных городах страны. Кроме того, у коллектива уже четыре года идут суды с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Стороны бросаются взаимными обвинениями и не могут пока достигнуть мирного договора.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РожковВячеслав МясниковСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Михалкова установила личный рекорд по поеданию пельменей
Интересно?
Поделись с друзьями: