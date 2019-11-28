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Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок

Такие же презенты в свое время вручали детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

В жизни шестимесячного сына герцога и герцогини Сассекской Арчи наступает первое Рождество. Несмотря на то, что до праздника еще целый месяц, о том, что маленький член британской королевской семьи уже в скором времени получит свой первый подарок в жизни. Его для Арчи подготовила компания Harrow & Green.

Малыш получит именной мешочек, в который родители смогут положить подарки – игрушки или сладости. Как сообщает «Сплетник», в минувшем году такой же мешочек получил сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Луи. А три года назад герцогиня Кембриджская покупала аналогичные мешочки для своих старших детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Напомним, не так давно британские таблоиды писали о том, что Меган Маркл появилась на общественном мероприятии в дешевых украшениях.

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Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
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