Солнцев объяснил, почему врачи побрили Терешкович налысо

Как сказал про свою супругу фрик, она – опустившийся человек.

Шоумен Гоген Солнцев объяснил, почему врачи побрили налысо его пожилую 64-летнюю супругу Екатерину Терешкович. Напомним, что несколько дней назад Сеть буквально взорвали снимки полностью лысой женщины со странными красными пятнами на голове. Сразу же поползли слухи, что Терешкович поставили страшный диагноз – рак. Якобы сейчас она проходит лечение от онкологического заболевания. Причем точно такого же как актриса Анастасия Заворотнюк.

Между тем Гоген Солнцев пояснил, что сейчас он находится на постоянной связи с врачами. Специалисты каждый день рассказывают ему, что происходит с его любимой супругой. При этом, как он заявил, жена «съехала с катушек окончательно». Женщина перестала мыться и не ухаживает за собой, что естественно вызывает недоумение со стороны ее мужа. Супругу Солнцев назвал опустившимся человеком.

«Медики особенно не заставляли ее заниматься гигиеной. Поэтому у нее завелись вши. В результате пришлось побрить ее наголо. До свидания!» — заявил Гоген Солнцев, слова которого приводит «Собеседник».

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович перестали появляться в последнее время на федеральных каналах в ток-шоу. Ранее шоумен говорил, что у его супруги большие проблемы с алкоголем. Полностью избавить женщину от пагубной привычки у него пока не получается.