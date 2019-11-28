«Мы с трудом остались живы»: Илзе Лиепа в детстве выясняла отношения с братом

Балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии разговор зашел о ее знаменитом брате солисте балета Андрисе, который на год старше своей сестры. Алла Довлатова спросила, как они с близкм родственником жили в детстве. Она была уверена, что у них были очень теплые отношения.

«Мы с трудом остались живы. Били друг друга, дрались нещадно. У нас было некое соперничество с братом. С учетом разницы в возрасте в этом в общем-то нет ничего удивительного. Зато сейчас мы очень тонко понимаем и чувствуем друг друга», — заметила она.

Рассказала также Илзе о своей дочери Надежде. Девочке сейчас девять лет. В воспитании ребенка ей помогает няня. Девочка родилась в браке с бизнесменом Владиславом Паулюсом. В 2013 году пара развелась. Дочь Лиепы также увлекается балетом. Еще она обожает плавать.

«Сегодня очень трудно собрать внимание детей, чем-то их увлечь. Я рада, что у моей дочери есть в этой жизни увлечения. Она мне полностью доверяет. Я не забуду наш разговор, когда Наде было пять лет. Ей тогда нравился мальчик. Она попросила меня сесть рядом с ней и сказала: «Вот мама представь, что тебе пять лет, а ему семь или восемь». Я потом долго воспоминала этот ее рассказ о мальчике», — сказала Илзе Лиепа.