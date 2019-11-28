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После слухов о беременности Ходченкова показала стройную фигуру

Актриса с удовольствием позировала фотографам на светском мероприятии.

После слухов о беременности Ходченкова показала стройную фигуру
Светална Ходченкова. (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Целую волну слухов и разговоров вызвали новости о, якобы, беременности актрисы Светланы Ходченковой. Поговаривали, что 36-летняя звезда уже довольно глубоко в положении – на пятом месяце беременности.

Сама Светлана никак комментировала информацию. В итоге решила действовать по принципу «мы не скажем, а покажем». Актриса прекратила все слухи просто продемонстрировав стройную фигуру на церемонии вручения премии GQ Super Women, которая состоялась накануне.

На актрисе было черное обтягивающее платье и намеков на интересное положение нет. Свой наряд звезда показала в новой публикации на своей странице в социальной сети Instagram. Ходченкова, как отмечает пресса, с удовольствием позировала фотографам.

Напомним, это, конечно, далеко не первые слухи, появляющиеся вокруг имени Светланы. Некоторое время назад злопыхатели усиленно обсуждали возможный роман артистки с юмористом и продюсером Семеном Слепаковым.

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Светлана ХодченковаСветлана Ходченкова последние новостиСемен Слепаковслухи о беременности
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После слухов о беременности Ходченкова показала стройную фигуру
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