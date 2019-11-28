Искусственные волосы, платье в «обтягон»: Волочкова снова разочаровала подписчиков

На странице Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram хейтеры иногда резвятся весьма вольно. Касается ли дело пресловутых шпагатов балерины или купальников. Впрочем, и более привычные образы Насти нередко подвергаются критике. Очередная публикация, казалась бы весьма презентабельная и приличная, вызвала живое обсуждение в комментариях.

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На снимке, которым поделилась звезда, Анастасия запечатлена в на фоне роскошного интерьера в черном бархатном платье с серебряной вышивкой на груди и длинным шлейфом. На голове у балерины элегантная шляпка с перьями.

«Я очень люблю цветы! И сегодня с радостью провела фотосессию для цветочной компании, с которой мы подружились после моей премьеры. На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?» — поинтересовалась у подписчиков артистка.

Традиционно у Волочковой нашлись как защитники, так и критики. Последние заметили, что Анастасии давно пора выбросить хвост искусственных волос, помыть голову и вытянуть волосы, потому как каре сегодня основа модно. Кроме того, артистке противопоказаны платья в «обтягон», так как бедер у звезды нет. А любимую платформу порекомендовали поменять на изящные остроносые лодочки на тонкой высокой шпильке.

Заступники же посоветовали плюнуть на едкие замечания, потому что на снимке Волочкова выглядит просто супер.