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Человек-ракета: Алексей Воробьев придумал и снял клип за один день

Певец готовился показать одну историю, потом передумал и заставил свою команду все поменять.

Человек-ракета: Алексей Воробьев придумал и снял клип за один день
Алексей Воробьев сам срежиссировал клип. Фото: предоставлено артистом.

Появившийся в Сети неделю назад клип Алексея Воробьева «Подоконник на 6-м» посмотрели уже более миллиона человек. Несмотря на то, что сейчас артист снимается в Калифорнии для картины Netflix «Космические силы», он прилетел в Москву на один день, чтобы сделать для своих российских поклонников эту работу.

Отметим, что в своих клипах певец и сам себе режиссер, и сценарист, и монтажер. Поэтому он стремится, чтобы его музыкальные видео имели сюжет, а не просто являлись набором кадров, на которых он поет и танцует.

Новый клип — это целый мини-фильм. В жанре постапокалипсис и киберпанк. По сюжету, люди покинули свою планету, молодой ученый остался совсем один и страдает от одиночества. Чтобы решить свою проблему, он создает девушку-робота и пытается научить ее человеческим чувствам. Партнершей Алексея выступила молодая актриса Кристина Ануфриева.

Однако история создания у этого клипа не менее фантастична, чем сюжет. За 24 часа до съемки артист планировал показать совершенно другую историю. По первому сценарию у главного героя были жена и дочь. Под него был проведен кастинг, выбраны локации, подготовлены костюмы, но накануне съёмки певец понял, что хочет показать совсем другой сюжет — про одиночество.

«Позвонил своей команде, и сообщил, что все отменяется, и у нас есть 12 часов, чтобы найти другую локацию, так как я поменял концепцию и всю историю клипа. Так что весь реквизит, парики и костюмы моя команда готовила за одну ночь перед съемкой, что просто невероятно. А саму историю окончательно я придумал, когда ехал на площадку в машине», — рассказал Воробьев.

Кстати, начальную сцену, где он сидит перед компьютером, певец доснял уже в Америке, в своём гараже, когда понял, что для полноты картины ему чего-то не хватает.

А вам понравилась финальная задумка Алексея?

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Человек-ракета: Алексей Воробьев придумал и снял клип за один день
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