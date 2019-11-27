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«Убила автомобильные шоу!»: звезда Top Gear обвинил Грету Тунберг

По мнению Джереми Кларксона, из-за действий школьницы молодежь перестала интересоваться машинами.

«Убила автомобильные шоу!»: звезда Top Gear обвинил Грету Тунберг
Грету Тунберг выступает за то, чтобы остановить изменения климата. Фото: globallookpress.com

59-летний английский ведущий Джереми Кларксон ополчился на 16-летнюю экологическую активистку Грету Тунберг. Чем, простите, юная школьница смогла насолить взрослому состоявшемуся мужчине? Он заявил, что девочка изменила сознание молодежи, и та сегодня ненавидит автомобили.

Напомним, Кларксон известен как автор программы Top Gear и эксперт в автомобильной тематике. А Тунберг — шведская школьница, ставшая популярной благодаря акциям по защите природы. Она вдохновила многих сверстников по всему миру бастовать на улицах, привлекая внимание политиков к изменению климата.

По мнению Кларксона, молодежь, что увлечена высказываниями Греты, не хочет интересоваться машинами, потому что те создают вредные выбросы в атмосферу.

«Все, кого я знаю в возрасте до 25 лет, не интересуются автомобилями. Грета Тунберг убила автомобильные шоу! — заявил ведущий газете The Sun. — В школе, еще до слов «мама» и «папа», детей учат, что машины — это зло».

Джереми Кларксон
Джереми Кларксон выступил в прессе против Греты Тунберг. Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

В интервью мужчина также заявил: если прохожим говорить, что мы все умрем, это ничего не изменит.

Так и хочется спросить уважаемого ведущего: неужели он винит девочку в падении рейтинга своего нового автомобильного шоу? Времена меняются, господин Кларксон. Пересаживайтесь на велосипед и будьте с молодежью на одной волне.

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Тэги:

автомобильГрета ТунбергДжереми Кларксонклиматэкология
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«Убила автомобильные шоу!»: звезда Top Gear обвинил Грету Тунберг
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