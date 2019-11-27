Подарок на Новый год: две рабочих недели россиян окажутся двухдневными

Через месяц россиян ждут две двухдневные рабочие недели. Декабрь закончится понедельником и вторником (30 и 31 числа), потом праздничные выходные с 1 по 8 января, за которыми по календарю следуют четверг и пятница.

Об этом гражданам страны напомнил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Он отметил, что 31 декабря в этом году будет рабочим днем. Работодатели, впрочем, в частном порядке могут сделать его выходным в своих учреждениях. Но даже если вас заставят трудиться, помните, что это официально предпраздничный день, поэтому с работы можно уйти на час раньше.

Напомним, ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам выходить на работу в праздничные дни января, а потом брать себе выходные в любой другой месяц.