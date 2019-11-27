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Дочь не жалко: Тарасов отличился опасной ездой в автомобиле

Футболист пристегнул себя ремнем безопасности, а вот про годовалую Милану забыл.

Дочь не жалко: Тарасов отличился опасной ездой в автомобиле
Дмитрий Тарасов. Фото Global look press.

Бывший муж Ольги Бузовой опять засветился в неприятной истории. Футболист сфотографировался в машине с ребенком на руках. И ладно бы он сидел на заднем кресле, но спортсмен управлял одной рукой авто, а другой придерживал маленькую Милану. При этом себя горе-папаша обезопасил ремнем, а вот про дочь забыл.

Судя по виду из окна и напряженному лицу Тарасова, смотрящего на дорогу, действие действительно происходит во время движения. И если в этот момент что-то случится с машиной, даже просто резкое торможение, беды для девочки не миновать.

«Заберите девочку, кто ж так ездит? У Бритни Спирс из-за вот такой выходки детей забрали! У него, ладно, нет мозгов, но Настя… обрати внимание», «Он головой мячи отбивает и ест в нее», «Вы что, если она что-нибудь скажет, он даст ей леща, где мозги у этих дур, свою жизнь и свободу на сомнительных идиотов меняют», «Когда прав начнут лишать за такое, может хоть тогда перестанут детьми рисковать», — резко отреагировали на поведение Тарасова его подписчики.

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Дочь не жалко: Тарасов отличился опасной ездой в автомобиле
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