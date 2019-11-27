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Молодой актер умер во время бега на съемках китайского телешоу

Годфри Гао скончался в больнице, куда его доставили прямо из студии.

Молодой актер умер во время бега на съемках китайского телешоу
Годфри Гао был популярным актером и моделью в Азии. Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com

В Китае умер 35-летний актер Годфри Гао. Зрители могут помнить его по фэнтези-драме «Орудия смерти: город костей», хотя у артиста было множество ролей в китайских фильмах и сериалах.

Обстоятельства смерти молодого мужчины достаточно необычны. Как сообщает издание Mirror, он умер от сердечного приступа, который случился прямо на съемочной площадке телешоу. Это была передача Chase Me, участники которой соревнуются за победу в гонке и выполняют различные испытания на выносливость.

«Он внезапно рухнул на землю во время бега. Медработники программы немедленно оказали первую помощь и срочно доставили его в больницу», — рассказали организаторы шоу.

В клинике актер умер спустя два часа, не приходя в сознание. Всех участников передачи потрясла эта внезапная смерть.

Добавим, что Годфри (настоящее имя Цао Чжи-Сян) имел тайваньско-канадское происхождение. Прославился тем, что стал первым азиатским мужчиной-моделью люксового бренда Louis Vuitton.

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Молодой актер умер во время бега на съемках китайского телешоу
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