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«Я не умру в туалете!»: сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Музыкант страдает лишним весом и оказывается в подобной ловушке уже не в первый раз.

«Я не умру в туалете!»: сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Лука Сафронов. Фото Global look press.

Знаменитый пианист, 29-летний Лука Сафронов, внебрачный сын 63-летнего художника Никаса Сафронова, недавно ославился совсем немузыкальными деяниями. Парень застрял в унитазе самолета Boeing 737-800, сообщил Telegram-канал «Небожена».

Парня засосал вакуум, кроме того, сыграл свою роль его лишний вес. По данным канала, Лука уже попадал впросак ровно таким же образом, и этот случай – уже четвертый на его счету.

На видео, которое оказалось в руках акул пера, Лука кричит: «Я не умру в туалете!». Видимо, это был небольшой сеанс аутотренинга. Помогающий ему мужчина деликатно поддерживает пострадавшего: «Давай-давай-давай, ай, красавчик!». Освобожденный музыкант заметил, что надо бы не забыть надеть трусы.

В СМИ пишут, что помощь подоспела к Луке уже в тот момент, когда лайнер шел на посадку. Мужчина привлек к себе внимание громкими криками. Пассажиры отреагировали по-разному: кто-то хихикал, кто-то бросился на помощь, а кто-то кинулся снимать на камеру неловкую ситуацию.

Заметим, что Сафронов-младший вовсе не в восторге от своего внешнего вида. Он с детства страдает ожирением и в настоящий момент его вес достиг более 200 кг. Парень признавался на передаче «Прямой эфир», что всегда очень переживал, ведь у него перед глазами такой утонченный красавец-отец, совсем не похожий на него.

Отметим, что Instagram парня после произошедшего неприятного приключения просто завален злобными комментариями.

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Тэги:

Лоукостер "Победа"Никас СафроновНовости googleЧП в самолете
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«Я не умру в туалете!»: сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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