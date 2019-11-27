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«Больше заняться нечем?!»: директор Аллегровой выругался из-за неудобного вопроса о «слитых» концертах

Портал Teleprogramma.pro хотел выяснить, почему шоу «шальной императрицы» отменяются одно за другим, но столкнулся с хамским поведением. Интересно, ругань - это от безысходности?

«Больше заняться нечем?!»: директор Аллегровой выругался из-за неудобного вопроса о «слитых» концертах
Ирина Аллегрова отменила ряд концертов. Фото: globallookpress.com

Скандал вокруг певицы Ирины Аллегровой набирает обороты. В ноябре у 67-летней артистки были отменены сразу несколько концертов, что, естественно, очень расстроило ее поклонников.

Причина якобы в том, что было продано мало билетов, а они, в свою очередь, были достаточно дорогими — не каждый меломан потянет.

В Мурманске, например, фанаты «шальной императрицы» пришли на ее шоу, чтобы поцеловать закрытые двери. Как сообщает «КП», людей никто не предупредил, что выступление отменилось.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить подробности происходящего у концертного директора певицы Хизри Байтазиева, но нарвался на неадекватную реакцию.

«Вам больше заняться нечем?!» — крикнул в трубку мужчина, а потом и вовсе послал журналиста по тому адресу, который всем известен.

Вот такой ответ от уважаемого человека, который с 90-х годов занимается организацией концертов, работал с Игорем Николаевым и Игорем Крутым.

Получат ли обманутые зрители деньги за купленные билеты, неизвестно. Надеемся, что их не отправили в том же направлении.

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Ирина Аллегрованецензурная лексикаотмена концертаотмена концертов
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«Больше заняться нечем?!»: директор Аллегровой выругался из-за неудобного вопроса о «слитых» концертах
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