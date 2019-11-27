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«Котавр» вместо коровы: Ивлеева на шоу Галич доказала, что умнее Тодоренко

Похоже, что конкуренция между девушками усиливается.

«Котавр» вместо коровы: Ивлеева на шоу Галич доказала, что умнее Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото Global look press.

Известно, что Анастасию Ивлееву и Регину Тодоренко частенько сравнивают, считая их конкурентками. Якобы между ними идет негласная борьба. В этом году по некоторым показателям вторая телеведущая стала превосходить первую. Например, получила титул «Женщина года» и вошла в тройку самых богатых блогеров России, уступив лишь Ксении Собчак. Но на этот раз девушка подкачала – в интеллектуальном конкурсе, который устраивает Ида Галич в своем YouTube-шоу «1-11», лучшей стала Анастасия Ивлеева.

Напомним, по правилам конкурса взрослые звезды соревнуются со школьниками, начиная с первоклассников и заканчивая учениками 11-го класса. Им задают вопросы из школьной программы.

Справедливости ради заметим, что Настя тоже проиграла детям со счетом 4:6. Но результат Регины оказался просто провальным – 5:8. Таким образом, можно говорить, что в интеллекте Ивлеева превзошла свою соперницу.

Во время шоу Регина несколько раз «блеснула» знаниями, немало позабавив зрителей и насмешив школьников. В ребусе для первоклассников она «разгадала» название зашифрованного животного как «котавр». А ее 7-летний соперник с легкостью определил, что это корова.

В задании по обществознанию она решила, что один из признаков сельской жизни – это «наличие водопровода и централизованного отопления». Галич с удивлением спросила Тодоренко: «Ты давно в деревне была?».

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«Котавр» вместо коровы: Ивлеева на шоу Галич доказала, что умнее Тодоренко
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