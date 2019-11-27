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Стали известны детали со съёмок восьмого сезона сериала «Склифосовский»

Герою Максима Аверина - Олегу Брагину - придется сделать все возможное в борьбе с недугом.

Стали известны детали со съёмок восьмого сезона сериала «Склифосовский»
Максим Аверин (Фото: кинокомпания "Русское")

В новом сезоне сериала «Склифосовский» герою Максима Аверина — Олегу Брагину — предстоит столкнуться с трудным испытанием. Если раньше будучи врачом, он спасал чужие человеческие жизни, то теперь ему предстоит побороться за себя. Сам актер утверждает, что прописанную в сценарии «болезнь» персонажа, он воспринимает скорее, как интересный опыт.

По словам Аверина, ему любопытно пройти от и до с актерской точки зрения все судьбоносные испытания, предназначенные Брагину. Максим не скрывает, что благодаря подобному повороту сюжетной линии, у актерского состава «Склифосовского» появилась реальная возможность по средствам кино рассказать людям о том, что даже в самый страшный момент не стоит опускать рук. Нужно бороться за свою жизнь.

Актер Максим Аверин
Персонажу Максима Аверина — Олегу Брагину придется взяться за свое здоровье (Фото: кинокомпания «Русское»)

Примечательно, что создатели ленты не стали раскрывать все козыри будущего сезона. Пока никто из съемочной площадки не может рассказать, чем закончится эта борьба Брагина с самим собой, сможет ли он победить недуг. Однако первые шестнадцать серий «Склифосовского» поклонники Аверина могут не паниковать: актер все также будет присутствовать в кадре.

Особую роль сценаристу отвели жене Брагина — Марине, ее играет экс-возлюбленная Дениса Матросова Мария Куликова. Персонажу актрисы предстоит выполнить важную миссию — именно она будет поддерживать Олега, искать все возможные варианты для спасения любимого мужчины, призывая на помощь современную медицину.

Напомним, что премьера нового сезона сериала «Склифосовский» состоится на телеканале «Россия-1».

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Максим АверинМария Куликовановый сезон сериала "Склифосовский"
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Стали известны детали со съёмок восьмого сезона сериала «Склифосовский»
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