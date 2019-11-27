Стали известны детали со съёмок восьмого сезона сериала «Склифосовский»

В новом сезоне сериала «Склифосовский» герою Максима Аверина — Олегу Брагину — предстоит столкнуться с трудным испытанием. Если раньше будучи врачом, он спасал чужие человеческие жизни, то теперь ему предстоит побороться за себя. Сам актер утверждает, что прописанную в сценарии «болезнь» персонажа, он воспринимает скорее, как интересный опыт.

По словам Аверина, ему любопытно пройти от и до с актерской точки зрения все судьбоносные испытания, предназначенные Брагину. Максим не скрывает, что благодаря подобному повороту сюжетной линии, у актерского состава «Склифосовского» появилась реальная возможность по средствам кино рассказать людям о том, что даже в самый страшный момент не стоит опускать рук. Нужно бороться за свою жизнь.

Примечательно, что создатели ленты не стали раскрывать все козыри будущего сезона. Пока никто из съемочной площадки не может рассказать, чем закончится эта борьба Брагина с самим собой, сможет ли он победить недуг. Однако первые шестнадцать серий «Склифосовского» поклонники Аверина могут не паниковать: актер все также будет присутствовать в кадре.

Особую роль сценаристу отвели жене Брагина — Марине, ее играет экс-возлюбленная Дениса Матросова Мария Куликова. Персонажу актрисы предстоит выполнить важную миссию — именно она будет поддерживать Олега, искать все возможные варианты для спасения любимого мужчины, призывая на помощь современную медицину.

Напомним, что премьера нового сезона сериала «Склифосовский» состоится на телеканале «Россия-1».