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Бывшая жена Аршавина начала жить с многодетным отцом

Алиса Казьмина недолго горевала в одиночестве.

Бывшая жена Аршавина начала жить с многодетным отцом
Казьмина закрутила новый роман/http://globallookpress.com/

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина закрутила роман с многодетным отцом. Пока она не делится подробностями, кем работает ее избранник и сколько ему лет. Известны лишь инициалы мужчины – М.Б.

Андрей Аршавин. Фото
Аршавин не заботится о дочери от Казьминой/http://globallookpress.com/

При этом журналистка постоянно выкладывает подарки от избранника. Он дарит ей шикарные букеты цветов, дорогие ювелирные украшения. Как она отметила, у возлюбленного есть взрослые дети. Две дочери мужчины, к примеру, уже замужем. Сам он многодетный отец.

«Семья строится! Два свободных человека, и наконец взрослый и сознательный», — заявила она, намекая, что ее предыдущий супруг так и не смог повзрослеть за время их совместной жизни.

Отметим, что Андрей Аршавин и Алиса Казьмина расстались несколько лет назад. У них есть совместная дочь Есения. При этом известно, что футболист никак не проявляет себя. Адвокат Казьминой говорил, что на ребёнка ему наплевать. Он даже не соизволил поздравить дочь с Днем рождения. Алиса собирается подавать на алименты. Правда, футболист ничего не теряет в финансовом плане. Дело в том, что он уже отдает половину своей зарплаты гражданской жене телеведущей Юлии Барановской. По закону больше пятидесяти процентов платить нельзя, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Алиса КазьминаАндрей АршавинЮлия Барановская
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Бывшая жена Аршавина начала жить с многодетным отцом
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