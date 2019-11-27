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Показала истинное лицо: «Королева России — 2019» обложила матом журналиста

Элине Воронцовой не понравился сюжет о разводе мужчин на деньги, поэтому она назвала корреспондента «петушарой» и пригрозила отрезать ему язык.

Показала истинное лицо: «Королева России — 2019» обложила матом журналиста
Элина Воронцова. фото: globallookpress.com

Победительница конкурса «Королева России — 2019» стала Элина Воронцова. Девушка обладает миловидной внешностью, а также владеет бутиками «Fashion Imperia». Ей удалось обойти других 79 участниц и получить приз — 3 000 000 рублей и корону, изготовленную из ювелирных металлов и рубинов. Но никто не ожидал, что вскоре этот «ангел» покажет свое истинное лицо и окажется в центре скандала.

Элина в одной из программ поделилась секретами, а точнее она рассказал, как правильно раскручивать мужчин на деньги. Журналист решил, что ей стоит раскрыть глаза и раскритиковал ее образ жизни, пояснив, что жить за счет других нехорошо. После этого Воронцова пришла в ярость. Она позвонила корреспонденту телеканала «Москва 24» и обложила его матом, а также осыпала угрозами. К ее несчастью, этот разговор был записан.

«Ты, петушара, решил записать меня в бывшие модели… Когда человек прёт против меня и обливает такой грязью… ему потом язык просто могут отрезать. Ты компенсацию за всё это говно будешь выплачивать до конца всей своей жизни, я тебе отвечаю», — цитирует победительницу конкурса красоты телеграм-канал Mash.

Теперь, похоже, уже самой Элине придется ответить за свои слова в суде. Журналист не стал с ней церемониться и просто написал заявление в полицию. Чем закончиться эта история, покажет время. Сама Воронцова пока не отреагировала на то, что ее разговор с обидчиком был обнародован. В соцсети она не делала публикаций с момента, как получила корону. К слову, тогда девушка поблагодарила за все своего возлюбленного. «Свою победу я посвящаю любимому мужчине, ради которого хочется жить и радовать своей красотой и достижениями», — писала она.

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конкурс красотыНовости googleскандалы в шоу-бизнесеЭлина Воронцова
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Показала истинное лицо: «Королева России — 2019» обложила матом журналиста
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